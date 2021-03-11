СБУ за сім років відкрила понад 16 тисяч справ за держзраду і тероризм

За його словами, будь-який злочин проти державності - це не тільки порушення Кримінального кодексу, але і спроба розхитати нашу країну. Він також зазначив, що майже весь масив цих злочинів пов'язаний з окупацією та агресією Росії.

"За останні сім років слідчі СБУ відкрили 16 643 кримінальних провадження. Вони стосуються державної зради і злочинів терористичної спрямованості", - наголосив Баканов.

Серед резонансних справ: обстріл житлового масиву в Маріуполі і траси у 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну за підривну роботу в інтересах РФ і так далі.

"Ми вдячні Офісу генерального прокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу. Всі ми працюємо над тим, щоб жоден злочин не залишився без законного покарання", - додав Баканов.

Крім того, СБУ розслідує справу про ведення агресивної війни проти України з боку РФ. В рамках неї оголосили низку підозр, в тому числі заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.

Також слідчі СБУ брали участь в розслідуванні катастрофи літака Малайзійських авіаліній в 2014 році, в результаті якої загинули 298 осіб. Вс зібрані матеріали передали слідству в Нідерландах, і на сьогодні справу розглядає Окружний суд Гааги.