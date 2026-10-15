СБУ розкрила деталі вбивства військових на Харківщині

Зловмисником виявився 36-річний громадянин Росії, уродженець Санкт-Петербурга Леонід Рижиков із позивним "Юла". Він служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку.

За даними СБУ, наприкінці липня цього року чоловіка мобілізували до російської армії після того, як він відбув 8 років ув'язнення за крадіжку та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Його відправили воювати на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області. 5-6 жовтня на позиціях окупантів у районі села Стариця Рижиков потрапив під обстріл ЗСУ.

Маючи при собі автомат АК-74, він втік з позицій і почав пішки рухатися у бік Харкова, ховаючись у посадках та пограбувавши покинутий будинок.

13 жовтня біля села Михайлівка він без жодної причини застрелив 60-річного місцевого мешканця, який рибалив на ставку, після чого скинув його тіло у воду.

Того ж дня у селі Момотове він проник до приватного будинку, де перебували п'ятеро військовослужбовців ЗСУ.

На той момент вони не брали участі в бойових діях, були без зброї та в цивільному одязі. Рижиков розстріляв їх, коли дехто з них спав.

Після вбивств фігурант сховав автомат у дачному товаристві та намагався дістатися Харкова. 14 жовтня співробітники СБУ, Нацполіції та Нацгвардії затримали його у Салтівському районі міста. Правоохоронці також вилучили знаряддя злочину.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Йому загрожує довічне ув'язнення, наразі вирішується питання про тримання під вартою.