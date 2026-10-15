СБУ розкрила деталі вбивства військових на Харківщині
Служба безпеки України затримала російського військового, який на Харківщині жорстоко вбив п’ятьох українських військовослужбовців та цивільного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисником виявився 36-річний громадянин Росії, уродженець Санкт-Петербурга Леонід Рижиков із позивним "Юла". Він служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку.
За даними СБУ, наприкінці липня цього року чоловіка мобілізували до російської армії після того, як він відбув 8 років ув'язнення за крадіжку та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Його відправили воювати на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області. 5-6 жовтня на позиціях окупантів у районі села Стариця Рижиков потрапив під обстріл ЗСУ.
Маючи при собі автомат АК-74, він втік з позицій і почав пішки рухатися у бік Харкова, ховаючись у посадках та пограбувавши покинутий будинок.
13 жовтня біля села Михайлівка він без жодної причини застрелив 60-річного місцевого мешканця, який рибалив на ставку, після чого скинув його тіло у воду.
Того ж дня у селі Момотове він проник до приватного будинку, де перебували п'ятеро військовослужбовців ЗСУ.
На той момент вони не брали участі в бойових діях, були без зброї та в цивільному одязі. Рижиков розстріляв їх, коли дехто з них спав.
Після вбивств фігурант сховав автомат у дачному товаристві та намагався дістатися Харкова. 14 жовтня співробітники СБУ, Нацполіції та Нацгвардії затримали його у Салтівському районі міста. Правоохоронці також вилучили знаряддя злочину.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).
Йому загрожує довічне ув'язнення, наразі вирішується питання про тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію супутникових станцій Starlink для потреб російських військ. Зловмисник намагався зареєструвати 148 терміналів, щоб окупанти могли використовувати їх на передовій.
Крім того, правоохоронці блокують загрози на місцях. Зокрема, у Хмельницьку затримали 16-річного агента РФ, який готував підрив воїна ЗСУ. Підліток встиг виготовити саморобну вибухівку для вчинення теракту проти українського військовослужбовця.