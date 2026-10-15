СБУ раскрыла детали убийства военных в Харьковской области
Служба безопасности Украины задержала российского военного, который в Харьковской области жестоко убил пятерых украинских военнослужащих и гражданского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Злоумышленником оказался 36-летний гражданин России, уроженец Санкт-Петербурга Леонид Рыжиков с позывным "Юлой". Он служил во 2-м батальоне 1009 мотострелкового полка.
По данным СБУ, в конце июля этого года мужчину мобилизовали в российскую армию после того, как он отбыл 8 лет заключения за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.
Его отправили воевать на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области. 5-6 октября на позициях окупантов в районе села Старица Рыжиков попал под обстрел ВСУ.
Имея при себе автомат АК-74, он сбежал с позиций и начал пешком двигаться в сторону Харькова, прячась в посадках и разграбив заброшенный дом.
13 октября возле села Михайловка он без всякой причины застрелил 60-летнего местного жителя, рыбачившего на пруду, после чего сбросил его тело в воду.
В тот же день в селе Момотово он проник в частный дом, где находились пять военнослужащих ВСУ.
На тот момент они не участвовали в боевых действиях, были без оружия и в гражданской одежде. Рыжиков расстрелял их, когда некоторые из них спал.
После убийств фигурант спрятал автомат в дачном обществе и пытался добраться до Харькова. 14 октября сотрудники СБУ, Нацполиции и Нацгвардии его задержали в Салтовском районе города. Правоохранители также изъяли орудие преступления.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).
Ему грозит пожизненное заключение, решается вопрос о содержании под стражей.
Напомним, недавно в Киеве задержали агента ФСБ, готовившего массовую активацию спутниковых станций Starlink для нужд российских войск. Злоумышленник пытался зарегистрировать 148 терминалов, чтобы оккупанты могли использовать их на передовой.
Кроме того, милиция блокирует угрозы на местах. В частности, в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ, готовивший подрыв воина ВСУ. Подросток успел сделать самодельную взрывчатку для совершения теракта против украинского военнослужащего.