СБУ раскрыла детали убийства военных в Харьковской области

Служба безопасности Украины задержала российского военного, который в Харьковской области жестоко убил пятерых украинских военнослужащих и гражданского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Злоумышленником оказался 36-летний гражданин России, уроженец Санкт-Петербурга Леонид Рыжиков с позывным "Юлой". Он служил во 2-м батальоне 1009 мотострелкового полка.

По данным СБУ, в конце июля этого года мужчину мобилизовали в российскую армию после того, как он отбыл 8 лет заключения за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений.

Его отправили воевать на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области. 5-6 октября на позициях окупантов в районе села Старица Рыжиков попал под обстрел ВСУ.

Имея при себе автомат АК-74, он сбежал с позиций и начал пешком двигаться в сторону Харькова, прячась в посадках и разграбив заброшенный дом.

13 октября возле села Михайловка он без всякой причины застрелил 60-летнего местного жителя, рыбачившего на пруду, после чего сбросил его тело в воду.

В тот же день в селе Момотово он проник в частный дом, где находились пять военнослужащих ВСУ.

На тот момент они не участвовали в боевых действиях, были без оружия и в гражданской одежде. Рыжиков расстрелял их, когда некоторые из них спал.

После убийств фигурант спрятал автомат в дачном обществе и пытался добраться до Харькова. 14 октября сотрудники СБУ, Нацполиции и Нацгвардии его задержали в Салтовском районе города. Правоохранители также изъяли орудие преступления.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Ему грозит пожизненное заключение, решается вопрос о содержании под стражей.