ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ "розколола" під час допиту окупанта , який причетний до розстрілу цивільного у Бучі

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 14:35
СБУ "розколола" під час допиту окупанта , який причетний до розстрілу цивільного у Бучі Фото: СБУ "розколола" окупанта під час допиту, який причетний до розстрілу цивільно у Бучі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила ще одного російського військового на вбивстві цивільного. Окупант розстріляв мирного жителя Бучі під час окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Ще на початку березня поточного року, разом зі своїми спільниками окупант розстріляв легковий автомобіль з цивільним на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Аби приховати свій злочин російські військові вирішили закопати тіло мирного жителя.

Під час зіткнення на Херсонському напрямку окупанта було затримано.

"Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу", - додає пресслужба.

Фото: СБУ "розколола" окупанта під час допиту, який причетний до розстрілу цивільно у Бучі (ssu.gov.ua)

Російським військовим, який вбив цивільного, виявився контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Також він брав участь у бойових діях в Сирії у 2019 році.

"На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київську область", - відзначає СБУ.

Також під час розслідування СБУ встановила й додаткову інформацію про злочини підрозділу Росії. Серед них - обстріли житлових будинків, пограбування й інші вбивства цивільних.

Відповідно до ч. 2 ст. 438 окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила двох ворожих агентів у Донецькій області. Також ще одного затримали й у Дніпрі, він працював на Росію з в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни