СБУ "розколола" під час допиту окупанта , який причетний до розстрілу цивільного у Бучі

Служба безпеки України викрила ще одного російського військового на вбивстві цивільного. Окупант розстріляв мирного жителя Бучі під час окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Ще на початку березня поточного року, разом зі своїми спільниками окупант розстріляв легковий автомобіль з цивільним на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Аби приховати свій злочин російські військові вирішили закопати тіло мирного жителя.

Під час зіткнення на Херсонському напрямку окупанта було затримано.

"Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу", - додає пресслужба.

Фото: СБУ "розколола" окупанта під час допиту, який причетний до розстрілу цивільно у Бучі (ssu.gov.ua)

Російським військовим, який вбив цивільного, виявився контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Також він брав участь у бойових діях в Сирії у 2019 році.

"На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київську область", - відзначає СБУ.

Також під час розслідування СБУ встановила й додаткову інформацію про злочини підрозділу Росії. Серед них - обстріли житлових будинків, пограбування й інші вбивства цивільних.

Відповідно до ч. 2 ст. 438 окупанту загрожує довічне позбавлення волі.