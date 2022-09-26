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СБУ "расколола" во время допроса оккупанта, причастного к расстрелу гражданского в Буче

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Понедельник 26 сентября 2022 14:35
СБУ "расколола" во время допроса оккупанта, причастного к расстрелу гражданского в Буче Фото: СБУ "расколола" во время допроса оккупанта, причастного к расстрелу гражданского в Буче (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного российского военного на убийстве гражданского. Оккупант расстрелял мирного жителя Бучи во время оккупации города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Еще в начале марта текущего года вместе со своими сообщниками оккупант расстрелял легковой автомобиль с гражданским на трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. Чтобы скрыть свое преступление, российские военные решили закопать тело мирного жителя.

Во время столкновения на Херсонском направлении оккупант был задержан.

"Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. В настоящее время тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу", - добавляет пресс-служба.

Фото: СБУ "расколола" во время допроса оккупанта, причастного к расстрелу гражданского в Буче (ssu.gov.ua)

Российским военным, убившим гражданского, оказался контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Он также участвовал в боевых действиях в Сирии в 2019 году.

"В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевскую область", - отмечает СБУ.

Также в ходе расследования СБУ установила и дополнительную информацию о преступлениях подразделения России. Среди них - обстрелы жилых домов, ограбления и другие убийства гражданских.

Согласно ч. 2 ст. 438 оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила двух вражеских агентов в Донецкой области. Также еще один задержан в Днепре, он работал на Россию из тюрьмы.

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