СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и Азарова

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рекомендовал Совету нацбезопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупации Крыма и Донбасса. В частности, ввести санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова.

Кроме президента беглого и бывшего премьера, санкции могут коснуться бывших министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

"Защита нацбезопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - заявил Баканов.