СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції проти Януковича та Азарова

Глава Служби безпеки України Іван Баканов рекомендував Раді нацбезпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупації Криму та Донбасу. Зокрема, ввести санкції проти Віктора Януковича та Миколи Азарова.

Окрім президента-втікача та колишнього прем'єра, санкції можуть торкнутися колишніх міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

"Захист нацбезпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україну і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому - вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти", - заявив Баканов.