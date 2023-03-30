СБУ разом з правоохоронцями Чехії викрили банду, яка обкрадала громадян ЄС

Співробітники СБУ разом з правоохоронцями Чехії викрили шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків громадян ЄС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

"Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах. За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад 1 тисяч мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті", - пише пресслужба.

Під час слідчо-оперативних дій було затримано організатора угруповання й його спільника. Також на території ЄС викрили ще 17 учасників банди, серед яких були й громадяни Білорусі.

Організатором схеми виявився мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Спільників злочинець підшукував через власні зв'язки й на платформі Darknet.

"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною. Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток", - додає СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 - організація заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Фото: (facebook.com/SecurSerUkraine)