СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области

Сотрудники СБУ задокументировали активную "раскрутку" в пропагандистских роликах России 19-летней уроженки Сватово.

Так, "юную Лизу из освобожденного Сватово" пытаются сделать "лицом" народа Луганской области, который ждал российского "асвабаждения".

Сообщается, что девушка снялась в телевизионных проектах, в которих:

поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против нашей страны;

призвала помогать армии РФ в войне;

агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией России на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.

СБУ разоблачила еще двух коллаборантов, которые работали на так называемых "руководящих должностях" террористической организации "ЛНР". Теперь им поручили устанавливать оккупационный режим на только что захваченных территориях.

Одна из них сейчас руководит незаконной "паспортизацией" жителей Белокуракивщини, а именно: отвечает за процесс замены украинских паспортов на псевдодокументи так называемой "ЛНР" и российские паспорта.

Отмечено, что ранее она работала и. о. так называемого "руководителя отделения миграционной службы в Краснодонском районе ЛНР". Теперь заняла аналогичную должность в так называемом "Белокуракинском РОВД МВД ЛНР".

Другая коллаборантка - "глава" так называемого "Кременского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Северодонецкого района Луганской области.

Установлено, что злоумышленница прибыла в Кременную из временно оккупированного Луганска после захвата города армией России как "кадровое подкрепление".

Ранее "регионалка" была секретарем райсовета и принимала активное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

В благодарность захватчики предложили ей псевдодолжность "и. о. главы администрации Кременского района ЛНР", где она активно способствует утверждению оккупационного режима.

В отношении всех этих лиц продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.