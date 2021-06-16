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СБУ сообщила жителю Черкасской области подозрение в нанесении миллионных убытков экологии

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины объявила о подозрении жителю Черкасс в совершении значительных убытков экологии местного региона. Злоумышленник использовал опасные промышленные отходы в собственных целях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается на сайте государственного органа, в 2020 году житель города Городище заключил договор о поставках опасных промышленных отходов для дальнейшего их использования в изготовлении пеллетов. Более 500 тонн картонно-бумажных отходов злоумышленник хранил на свалке бывшего завода под открытым небом.

В частности, согласно выводам экспертов, противозаконное хранение токсичных отходов обошлось региональной экологии ущербом в размере 24 млн гривен.

“В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления”, - пишет пресс-служба.

Заметим, что согласно вышеуказанному производству, мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что 16 июня, СБУ разоблачила масштабную схему, благодаря которой злоумышленники избегали уплату налогов и таможенных платежей в госбюджет.

В частности, РБК-Украина рассказывало о группировке которая продавала фальшивые иностранные банкноты за 45% от номинальной стоимости.

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