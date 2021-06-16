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СБУ повідомила мешканцю Черкаської області підозру у завданні мільйонних збитків екології

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України оголосила про підозру жителю Черкас у скоєні значних збитків екології місцевого регіону. Зловмисник використовував небезпечні промислові відходи у власних цілях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається на сайті державного органу, у 2020 році житель міста Городище уклав договір стосовно постачання небезпечних промислових відходів для подальшого їх використання у виготовленні пелетів. Більше ніж 500 тонн картонно-паперових відходів зловмисник зберігав на звалищі колишнього заводу просто неба.

Зокрема, згідно з висновками експертів, протизаконне зберігання токсичних відходів обійшлося регіональній екології збитками у розмірі 24 млн гривень.

“У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, - пише пресслужба.

Зауважимо, що відповідно до вищевказаного впровадження, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

Нагадаємо, що 16 червня, СБУ викрила масштабну схему, завдяки якій зловмисники уникали сплату податків та митних платежів до держбюджету.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про угрупування яке продавало фальшиві іноземні банкноти за 45% від номінальної вартості.

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