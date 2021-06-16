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Сбывали до 50 тысяч "долларов" в месяц: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков

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Украина, Среда 16 июня 2021 12:30
Сбывали до 50 тысяч "долларов" в месяц: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков Фото: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группировку, которая занималась сбытом фальшивых 100-долларовых банкнот. Ежемесячно они продавали до 50 тысяч "долларов".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники "продавали" фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $50 тысяч", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семеро жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым.

Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.

"Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот. Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти пол года, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов США", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов США.

Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли:

  • травматическое оружие без разрешительных документов,
  • 400 боевых патронов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам группировки. Продолжаются следственные действия по установлению и блокированию источников поступления поддельной валюты.

Напомним, среди изъятых из обращения в Украине в 2020 году поддельных банкнот преобладали доллары США. Они составляют 86% от общего количества всех изъятых банкнот иностранной валюты.

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