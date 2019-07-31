СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

"По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожской области. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде с временно оккупированной территории АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ 18 июля разоблачила бывшего работника МВД Украины, который работал на ФСБ России.Тогда спецслужбы установили, что житель Полтавской области, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.