СБУ викрила завербованого агента ФСБ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України, який працював на ФСБ Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ РФ.

"За завданням "куратора" агент через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі. Отриману інформацію він передавав представнику іноземної спецслужби при виїзді до тимчасово окупованої території АР Крим під приводом нібито вирішення сімейних питань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ 18 липня викрила колишнього працівника МВС України, який працював на ФСБ Росії.Тоді спецслужби встановили, що мешканець Полтавської області , колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році на матеріальній основі на території тимчасово анексованого Криму.