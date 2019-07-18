СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ

Фото: задержание злоумышленника (https://ssu.gov.ua/ua/)

СБУ разоблачила бывшего сотрудника МВД Украины, который работал на ФСБ РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Спецслужбы установили, что житель Полтавской области, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.

"Злоумышленник выполнял задания российской спецслужбы через личные связи и осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО/ООС",- сообщает СБУ.

Фото: задержание злоумышленника СБУ (ssu.gov.ua)

Отмечается, что собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что управление СБУ в Закарпатской области открыло уголовное дело о сепаратизме по факту иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. В частности, производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ( "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").