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Военная прокуратура задержала адвоката депутата Киевского облсовета за попытку подкупа полицейского

Новости » Общество    09.01.2019 - 23:27
Военная прокуратура задержала адвоката депутата Киевского облсовета за попытку подкупа полицейского
Фото: военная прокуратура (УНИАН)

Депутат также является директором госпредприятия

Сотрудники Военной прокуратуры Центрального региона Украины задержали 9 января 2019 на попытке подкупить офицера полиции адвоката одного из депутатов Киевского областного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу прокуратуры.

Отмечается, что адвокат попытался подкупить заместителя начальника Управления защиты экономики в Киевской области. Также было установлено, что адвокат предоставляет правовую помощь директору одного из государственных предприятий, который одновременно является депутатом Киевского областного совета.

"Указанный директор госпредприятия не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля и недвижимого имущества", - сообщили в военной прокуратуре.

В частности, 22 декабря 2018 адвокат во время проведения сотрудниками Управления проверки в отношении указанного директора госпредприятия предложил взятку заместителю начальника Управления майора полиции - начальника отдела противодействия коррупции. Правозащитник предлагал 1000 долларов (согласно официального курса НБУ - 27 688 гривен).

"Эту сумму он предложил офицеру полиции за несоставление протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении указанного директора... и за не привлечение его к административной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Несколько дней назад, 4 января, адвокат подтвердил свои намерения во время встречи с майором полиции. Сегодня, 9 января, во время очередной встречи с офицером полиции, подозреваемый передал ему часть денег - 900 долларов. Правоохранители задержали адвоката на месте.

 

Фото: задержание адвоката (Военная прокуратура)

По данным прокуратуры, деньги изъяты, проводятся первоочередные следственные действия.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины 4 января 2019 задержали на взятке председателя одной из районных государственных администраций Львовской области.

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