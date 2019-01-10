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СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 19:46
СБУ викрила на хабарі слідчого Нацполіції
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Слідчий зі своїм знайомим вимагали від місцевого мешканця 800 долларів за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу Нацполіції в Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що слідчий зі своїм знайомим вимагали від місцевого мешканця 800 долларів за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку.

Їх затримали після отримання всієї суми хабара. У СБУ зазначають, що під час обшуку автомобіля поліцейського вилучено ще 400 євро та майже 10 тис. гривень.

"У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Військової прокуратури Центрального регіону України затримали 9 січня 2019 на спробі підкупити офіцера поліції адвоката одного із депутатів Київської обласної ради.

Також співробітники Служби безпеки України 4 січня 2019 затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської області.

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