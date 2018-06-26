СБУ разоблачила на взятке чиновника Одесской таможни

Его задержали вблизи таможенного поста во время получения очередного "транша" в размере 650 долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили руководителя Одесской таможни на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на систематических взятках руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, было установлено, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией.

Стоимость "проезда" одного такого авто составляла 50 долларов.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе возле таможенного поста во время получения очередного "транша" в размере 650 долларов за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах"", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области.