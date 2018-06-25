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СБУ викрила на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельницької області

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 19:00
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельницької області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж квітня-червня 2018 року правоохоронець налагодив схему отримання хабарів у розмірі до 5 тис. гривень за безперешкодне перевезення великогабаритних і великовагових транспортних засобів. Крім того, він організовував надання патрульного супроводу під час переміщення вказаного виду транспорту.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, зловмисника затримано, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області на хабарі затримали чиновника міськради.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Хмельницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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