СБУ викрила на хабарі посадовця Одеської митниці

Його затримали поблизу митного посту під час отримання чергового "траншу" у розмірі 650 доларів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили керівника Одеської митниці на хабарі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах керівника одного зі структурних підрозділів Одеської митниці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, було встановлено, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодний пропуск на територію України автомобілів з іноземною реєстрацією.

Вартість "проїзду" одного такого авто становила 50 доларів.

"Співробітники СБ України затримали зловмисника у кав’ярні поблизу митного посту під час отримання чергового "траншу" у розмірі 650 доларів за пропуск тринадцяти автомашин на "єврономерах"", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельницької області.