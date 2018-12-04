СБУ разоблачила на взятке чиновника ГИС Винницы

Фото: изъятые деньги (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал взятку за закрытие исполнительного производства по нарушению ПДД

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы (ГИС) Винницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал двадцать три тысячи гривен от жителя Винницы. За эти деньги злоумышленник обещал закрыть исполнительное производство о нарушении правил дорожного движения.

Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки в размере 10 тыс. гривен. Задержали госисполнителя на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере 13 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: изъятые деньги (ssu.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке руководителя райотдела Государственной исполнительной службы (ГИС) в Николаевской области. Чиновник требовал деньги от фигурантов исполнительных производств за содействие в "закрытии дела" в отношении долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время получения взятки задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Харьков-аэропорт".