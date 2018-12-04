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СБУ викрила на хабарі посадовця ДВС Вінниці

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 22:58
СБУ викрила на хабарі посадовця ДВС Вінниці
Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

Чиновник вимагав хабар за закриття виконавчого провадження щодо порушення ПДР

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі державного виконавця одного з відділів Державної виконавчої служби (ДВС) Вінниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав двадцять три тисячі гривень від жителя Вінниці. За ці гроші зловмисник обіцяв закрити виконавче провадження щодо порушення правил дорожнього руху.

Співробітники СБУ задокументували одержання посадовцем першої частини хабаря у розмірі 10 тис. гривень. Затримали держвиконавця на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 13 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі керівника райвідділу Державної виконавчої служби (ДВС) у Миколаївській області. Посадовець вимагав гроші від фігурантів виконавчих проваджень за сприяння у "закритті справ" щодо боргових зобов’язань. 

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час отримання хабара затримали головного державного інспектора митного посту "Харків-аеропорт".

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