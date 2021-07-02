СБУ разоблачила Telegram-канал, через который сбывали сотни килограммов наркотиков

Установлено, что наркобизнес организовали четверо жителей Киева и Житомирской области.

Так, для изготовления психотропов мужчины устроили нарколабораторию в одном из поселков Житомирской области, а чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение вокруг помещения, они установили видеокамеры и датчики движения.

По оперативным данным, компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через Интернет и точки торговли химвеществами.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

почти 15 литров полуфабриката амфетамина и фенилнитропропена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);

лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;

систему видеонаблюдения и средства связи;

черновые записи.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК для привлечения злоумышленников к ответственности.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)