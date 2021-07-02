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СБУ разоблачила Telegram-канал, через который сбывали сотни килограммов наркотиков

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили межрегиональную наркогруппировку, которая сбывала сотни килограммов амфетамина через владельцев Telegram-каналов. Злоумышленники ежемесячно "зарабатывали" почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что наркобизнес организовали четверо жителей Киева и Житомирской области.

Так, для изготовления психотропов мужчины устроили нарколабораторию в одном из поселков Житомирской области, а чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение вокруг помещения, они установили видеокамеры и датчики движения.

По оперативным данным, компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через Интернет и точки торговли химвеществами.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • почти 15 литров полуфабриката амфетамина и фенилнитропропена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);
  • лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;
  • систему видеонаблюдения и средства связи;
  • черновые записи.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК для привлечения злоумышленников к ответственности.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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наркотикиСлужба безопасности Украины