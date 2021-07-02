СБУ викрила Telegram-канал, через який збували сотні кілограмів наркотиків

Встановлено, що наркобізнес організували четверо мешканців Києва і Житомирської області.

Так, для виготовлення психотропів чоловіки облаштували нарколабораторію в одному із селищ Житомирської області, а щоб забезпечити цілодобовий нагляд навколо приміщення, вони встановили відеокамери і датчики руху.

За оперативними даними, компоненти для виготовлення амфетаміну зловмисники замовляли через Інтернет і точки торгівлі хімсполуками.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

майже 15 літрів напівфабрикату амфетаміну та фенілнітропропілену (прекурсор, необхідний для виготовлення психотропних речовин);

лабораторне обладнання для виготовлення і фасування амфетаміну;

систему відеонагляду та засоби зв’язку;

чорнові записи.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ для притягнення зловмисників до відповідальності.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)