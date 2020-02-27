СБУ выявила схрон с военными средствами поражения в Луганской области

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Луганской области место незаконное хранение военных средств поражения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, по предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНВ", оставила по месту своего проживания тайник с оружием и боеприпасами.

"Из тайника, обустроенного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, детонатор, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

По указанному факту продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пророссийских пропагандисток.

Ранее в СБУ ответили на запрос РБК-Украина и сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.