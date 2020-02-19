ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За год РФ направила на оккупированный Донбасс более 4 тыс. тонн боеприпасов, - Кислица

Новости » Общество     19.02.2020 - 02:31
За год РФ направила на оккупированный Донбасс более 4 тыс. тонн боеприпасов, - Кислица
Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

Оккупационные силы на Донбассе получили на вооружение также 500 танков

За 2019 год Россия направила на оккупированный Донбасс более четырех тысяч тонн боеприпасов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 18 февраля, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, у оккупационной администрации есть около 50 танков.

"РФ продолжает поставлять окупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - указал Кислица.

Напомним, как заявила представительница США в ООН Шерит Норман Шале, Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе.

США в Совбезе ООН: Россия нарушает минские соглашения и подпитывает конфликт на Донбассе Украина в ООН: в 2020 году на Донбассе были убиты 13 украинских военных
Новости Украины ООНДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь