За год РФ направила на оккупированный Донбасс более 4 тыс. тонн боеприпасов, - Кислица

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

Оккупационные силы на Донбассе получили на вооружение также 500 танков

За 2019 год Россия направила на оккупированный Донбасс более четырех тысяч тонн боеприпасов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 18 февраля, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, у оккупационной администрации есть около 50 танков.

"РФ продолжает поставлять окупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - указал Кислица.

Напомним, как заявила представительница США в ООН Шерит Норман Шале, Россия не выполняет соглашения, взятые на себя в Минске и во время нормандской встречи, а также разжигает конфликт на Донбассе.