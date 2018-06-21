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Интервью

СБУ разоблачила шпионов российского Генштаба Вооруженных сил в Николаевской области

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 12:42
Иллюстративное фото (strelkov.info)
Иллюстративное фото (strelkov.info)

Злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть

В Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность агентурной сети Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-центр СБУ

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, собирали разведывательную информацию об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещениях подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечения к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

 

Фото: задержание шпионов (ssu.gov.ru)

"Во время обысков по местам проживания организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количестве личного состава военных частей, которые дислоцируются в Николаеве", - сообщили в СБУ

Также у злоумышленников изъято незарегистрированное оружие, боеприпасы разного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

"Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлены подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 дней. В отношении других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения", - сообщили в СБУ.

Изъятые материалы приобщены к уголовного производства как доказательства. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, сотрудники СБУ в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Он предоставил свидетельства присутствия российских военных на временно оккупированных территориях.

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Теги публикации: агент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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