Бойовик "ЛНР" підтвердив присутність російських військових в районі ТОТ

За його словами, російські війська розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення

Співробітники Управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області викрили колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР". Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що харків’янин у квітні 2017 року приєднався до незаконного збройного формування бойовиків. Він проходив "службу" в одному з терористичних батальйонів на території тимчасово окупованого Алчевська на посаді механіка-водія БМП. Зловмисник у складі незаконного збройного формування брав учать у протистоянні поблизу лінії розмежування.

"У червні 2018 року бойовик вирішив покинути лави бандугруповання, через тиск з боку терористів, та повернувся на Харківщину. Співробітники СБ України оперативно встановили та затримали колишнього бойовика", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зловмисник надав СБУ свідчення стосовно участі російських військових у збройному конфлікті на сході країни.

За його словами, російські війська розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення і надають вогневу підтримку з важкого озброєння по позиціях українських військових. Крім того, російські офіцери виконують функції "спостерігачів" за діяльністю збройних підрозділів терористів.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, минулої доби, 20 червня, російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів застосовували артилерію та міномети.