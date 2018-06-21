СБУ викрила шпигунів російського Генштабу Збройних сил у Миколаївській області

Зловмисники за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу

У Миколаївській області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) припинила діяльність агентурної мережі Генштабу Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ). Про це йдеться у повідомленні прес-центр СБУ

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність групи мешканців Миколаєва, які сприяли російській спецслужбі у проведенні підривної діяльності проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Спецслужба встановила, що зловмисники за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, збирали розвідувальну інформацію про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів ЗС України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України.

Отримані дані організатори мережі передавали куратору з російської спецслужби за допомогою закритих каналів зв’язку.

Фото: затримання шпигунів (ssu.gov.ua)

"Під час обшуків за місцями проживання організаторів і учасників агентурної мережі ГШ ЗС РФ співробітники спецслужби виявили та вилучили засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з російськими розвідниками, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, рукописні чорнові записи щодо діяльності місцевих патріотичних організацій та пересування військової техніки, кількості особового складу військових частин, які дислокуються у Миколаєві", - повідомили в СБУ.

Також у зловмисників вилучена незареєстрована зброя, набої різного калібру, вибухові пристрої, карта Миколаївської області з відмітками залізничних мостів, топографічні карти Миколаївської та Херсонської областей, велика кількість російської символіки та агітаційних матеріалів.

"Оперативники спецслужби затримали двох організаторів мережі, їм оголошено підозри в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 днів. Стосовно інших учасників агентурної мережі будуть прийняті окремі процесуальні рішення", - повідомили в СБУ.

Вилучені матеріали долучені до кримінального провадження як докази. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, співробітники СБУ в Харківській області викрили колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР". Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях.