СБУ разоблачила схему реализации поддельного медоборудования на 8 млн гривен

Фото: поддельное медоборудование (ssu.gov.ua)

Поддельные аппараты для стерилизации мединветаря могли привести к массовому заражению пациентов

В Полтаве Служба безопасности Украины заблокировала изготовление и реализацию поддельного медицинского оборудования, использование которого могло привести к массовому заражению и инфицированию пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что житель Полтавы организовал в домашних условиях изготовление аппаратов для стерилизации мединвентаря. До этого мужчина работал на предприятии, которое занималось производством соответствующей продукции.

"Злоумышленник зарегистрировал несколько коммерческих структур для участия в тендерах на поставки оборудования в лечебно-профилактические заведения. Для победы в торгах он использовал поддельный пакет документов на продукцию известного официального производителя стерилизаторов. Делец успел поставить в лечебно-профилактических заведений 70 контрафактных стерилизаторов на сумму почти 8 млн гривен", - сообщили в СБУ.

На данный момент все нелегальное оборудование выводится из эксплуатации. Как отметили в спецслужбе, риска для пациентов нет.

По данному факту мужчине сообщено о подозрении в нарушении ч. 1 ст. 227 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре СБУ заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств. Злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

Также сообщалось, что в Винницкой области правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 14 млн гривен. Поддельный алкоголь реализовывался под видом известных брендов.