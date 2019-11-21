ГБР изъяло в Винницкой области контрафактный алкоголь на 14 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проверяется причастность должностных лиц

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) прекратили работу нелегального канала сбыта контрафактного алкоголя под видом известных брендов, проверяется деятельность должностных лиц контролирующих органов, которые могли способствовать незаконной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что по предварительным подсчетам, противоправная деятельность нанесла ущерб государственному бюджету на общую сумму около 6,5 млн гривен.

По предварительной информации, на окраине города Могилев-Подольский Винницкой области группа лиц устроила подпольное производство алкогольных напитков известных мировых брендов. Изготовленная продукция могла представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Реализация контрафактной продукции осуществлялась через Интернет.

Во время обысков изъяли 33 тонны контрафактного алкоголя, около 5 тонн спирта, упаковку и оборудование для производства фальсификата. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 14 млн гривен.

Фото: место обысков (dbr.gov.ru)

Событие квалифицировано по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ), составлении, выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК), незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью незаконно изготовленных пирних напитков (ч. 3 ст. 204 УК), умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Ранее сообщалось, что в Сумской области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабные поставки контрафактного метилового спирта из России, которые действовали в течение 2018-2019 годов.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре.