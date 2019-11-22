СБУ викрила схему реалізації підробленого медобладнання на 8 млн гривень

Фото: підроблене медобладнання (ssu.gov.ua)

Підроблені апарати для стерилізації мединветаря могли призвести до масового зараження пацієнтів

У Полтаві Служба безпеки України заблокувала виготовлення і реалізацію підробленого медичного обладнання, використання якого могло призвести до масового зараження і інфікування пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що житель Полтави організував в домашніх умовах виготовлення апаратів для стерилізації мединвентаря. До цього чоловік працював на підприємстві, яке займалося виробництвом відповідної продукції.

"Зловмисник зареєстрував кілька комерційних структур для участі в тендерах на постачання обладнання в лікувально-профілактичні заклади. Для перемоги в торгах він використовував підроблений пакет документів на продукцію відомого офіційного виробника стерилізаторів. Ділок встиг поставити в лікувально-профілактичних закладів 70 контрафактних стерилізаторів на суму майже 8 млн гривень", - повідомили в СБУ.

На даний момент все нелегальне обладнання виводиться з експлуатації. Як зазначили у спецслужбі, ризику для пацієнтів немає.

За даним фактом чоловікові повідомлено про підозру у порушенні ч. 1 ст. 227 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі СБУ заблокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів. Зловмисники виготовляли у великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області правоохоронці вилучили контрафактний алкоголь на 14 млн гривень. Підроблений алкоголь реалізовувався під виглядом відомих брендів.