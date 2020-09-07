СБУ разоблачила схему подделки паспортов Евросоюза

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза. Злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, злоумышленники продавали фальшивые ID-карточки резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. "Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро.

СБУ задокументировала ряд фактов реализации поддельных документов. "Турфирма" действовала примерно 2 года и до введения карантинных ограничений ежемесячно изготавливала 20-30 фальшивых документов.

Правоохранители во время санкционированных обысков в квартирах и по месту работы фигурантов обнаружили оргтехнику для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

Фото: обнаружена оргтехника, документы и средства (ssu.gov.ru)

В настоящее время организатору и одной из его сообщниц сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документрів) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам противоправного бизнеса.

Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Также РБК-Украина писало, что СБУ задержала в Днепре мужчину, который использовал поддельное служебное удостоверение майора спецслужбы.