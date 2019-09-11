СБУ разоблачила схему отмывания средств в "Укргаздобыче"

Чиновники "Укргаздобычи" присваивали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения в Полтавской области. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По сообщению СБУ, представители коммерческой структуры по согласованию с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействию должностных лиц органов Госэкоинспекции присваивали средства, выделявшиеся для утилизации отходов. Их действия нанесли ущерб экологии региона.

"Фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их временного хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования показали, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

"В офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре, Кременчуге правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки", - сообщили в СБУ.

Фото: чиновники "Укргаздобычи" не утилизировали отходы бурения (facebook.com/SecurSerUkraine)

Представителю коммерческой структуры "Укргаздобычи" сообщено о подозрении, другим фигурантам дела планируется объявить подозрения в ближайшее время. Они подозреваются в нарушении ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве проходили обыски в "Укрэнерго" по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах. По данным следствия, должностные лица "Укрэнерго" нанесли ущерб на более чем 40 млн грн.