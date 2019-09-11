СБУ викрила схему відмивання коштів в "Укргазвидобуванні"

Чиновники "Укргазвидобуванні" привласнювали кошти, які виділялися на утилізацію відходів буріння в Полтавській області. Про це повідомляють в прес-службі Служби безпеки України.

За повідомленням СБУ, представники комерційної структури за погодженням з менеджментом "Укргазвидобування" та бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції привласнювали кошти, що виділялися для утилізації відходів. Їх дії завдали шкоди екології регіону.

"Фактична утилізація відходів буріння не проводилася. Під час їх тимчасового зберігання не були дотримані необхідні екологічні вимоги, що призвело до забруднення навколишнього середовища. При вивезенні бурового шламу відбувалася підміна супровідних документів, тому на полігоні побутових відходів він зберігався як безпечну речовину", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що лабораторні дослідження показали, що відходи буріння відносяться до особливо небезпечних і вимагають спеціальної процедури захоронення та утилізації.

"В офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи в Києві, Полтаві, Дніпропетровську, Кременчуці правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, що підтверджують проведення протиправної оборудки", - повідомили в СБУ.

Представника комерційної структури "Укргазвидобування" повідомлено про підозру, іншим фігурантам справи планується оголосити підозри найближчим часом. Вони підозрюються в порушенні ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. ст 2. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві проходили обшуки в "Укренерго" у справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, посадові особи "Укренерго" завдали збитків на понад 40 млн грн.