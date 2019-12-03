СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Аграрна компанія проводила фіктивні фінансові операції

Служба безпеки України у Миколаївській області викрила аграрну фірму на схемі ухилення від сплати податків, від якої державний бюджет щомісяця втрачав до 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, протягом 2018-2019 років фірма фіктивно проводила частину фінансових операцій, через що у підприємства безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався з бюджету.

"Середньомісячний обсяг тіньової нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Внаслідок чого державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків силовики вилучили печатки, документацію та інші матеріали з доказами ухилення від сплати податків. Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тисяч доларів. Силовики розпочали кримінальне провадження.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрили директора одного з відділів Держгеокадастру в Запорізькій області на масштабних зловживаннях із земельними ділянками лісового фонду. Через дії чиновника у держави було відчужено гектари землі в заповідній зоні. Сума збитку оцінюється майже в мільйон гривень.