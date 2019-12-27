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СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 12:57
СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері
Фото: СБУ викрила схему розкрадання керівництвом НААН (ssu.gov.ua)

Посадовці держпідприємства присвоїли 2,3 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) в Полтавській області блокувала схему мільйонних розкрадань керівництвом Національної академії аграрних наук України (НААН) при угодах з використання цінних земель держустанови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновники НААН у змові з фірмою-орендарем штучно занизили показники врожайності на землях Академії, а зібране зерно вивезли в приватні елеватори.

"Під час обшуків у комерсантів виявили документацію з цими показниками зібраних зернових і чорнову бухгалтерію. Також вилучено 2,3 мільйона гривень, визначених учасниками угоди. Зараз на невраховані кошти накладено арешт", - повідомили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем. Підозрюваним загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві СБУ затримала двох чиновників НААН на отриманні хабара. Керівники вимагали хабарі у розмірі 50 тисяч доларів за дозвіл на постачання продукції на держпідприємства.

Також повідомлялося, що СБУ оголосила підозра меру Коростишева Івану Кохану, якого підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень. Йому оголосили підозра у службовій недбалості.

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Новини України Служба безпеки УкраїнирозкраданняПолтавская область
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