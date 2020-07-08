СБУ разоблачила ряд компаний на помощи "Л/ДНР"

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех фигурантов дела
Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой поставляли продукцию в ОРДЛО на общую сумму свыше 32 миллиона гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Как сообщается, ряд компаний по схеме "скрытого транзита" отгружали на адреса подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию. Однако после пересечения границы эти товары незаконно попадали в оккупированные территории.
Кроме того, правоохранители по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяли компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.
Фото: склад экспортеров (ssu.gov.ua)
В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех фигурантов незаконной доставки продукции в ОРДЛО.
Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала схему работы псевдооператорів мобильной связи в ОРДЛО.
Также ранее сообщалось, что в Харьковской и Киевской областях группа занималась изготовлением и реализацией поддельных дипломов о высшем образовании для боевиков "ДНР".