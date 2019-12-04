СБУ разоблачила руководителей аграрной сферы на коррупции в госзакупках

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух чиновников Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что чиновники требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

"Двое должностных лиц НААН требовали от коммерсанта более 50 тысяч долларов "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии", - говорится в сообщении.

Силовики задержали чиновников по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

Кроме того, чиновники также бизнесмену за миллион долларов должность руководителя одного из подконтрольных предприятий НААН. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила схему неуплаты налогов, на которой бюджет ежемесячно терял 10 млн гривен. Аграрная компания проводила фиктивные финансовые операции.