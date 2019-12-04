СБУ викрила керівників аграрної сфери на корупції в держзакупівлях

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві двох посадовців Національної академії аграрних наук України (НААН) на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що чиновники вимагали від бізнесмена гроші за постачання сільгосппродукції в ході проведення держзакупівель.

"Двоє посадових осіб НААН вимагали від комерсанта понад 50 тисяч доларів "відкату" за постачання зернових на державні підприємства, які входять до сфери управління академії", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали чиновників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини хабаря.

Крім того, чиновники також бізнесменові за мільйон доларів посаду керівника одного з підконтрольних підприємств НААН. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на адмінкордоні Криму члена партії "Єдина Росія" і представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень. Аграрна компанія проводила фіктивні фінансові операції.