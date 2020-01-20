СБУ разоблачила российского шпиона на службе в ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который занимался шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что житель Святогорска после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области и вступил в ряды боевиков "ДНР". Во время прохождения службы в "ДНР" он был завербован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. В 2019 году он вернулся в Украину, где поступил на военную службу в ряды ВСУ по контракту для сбора разведданных в военной сфере.

"Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещения, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров", - сообщили в СБУ.

Агента ФСБ задержали вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ России завербовала трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Российские спецслужбы пытались получить актуальные сведения о местах расположения, дислоцированных в Сумской области военных частей.

Также сообщалось, что СБУ установила, что представители "Министерства государственной безопасности ЛНР" пытались завербовать должностное лицо структурного подразделения Министерства юстиции Украины. Его заставили подписать тайное соглашение о сотрудничестве.