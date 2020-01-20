СБУ викрила російського шпигуна на службу в ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України (ЗСУ), який займався шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що житель Святогірська після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і вступив у лави бойовиків "ДНР". Під час проходження служби "ДНР" він був завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації. У 2019 році він повернувся в Україну, де надійшов на службу до лав ЗСУ за контрактом для збору розвідданих у військовій сфері.

"Зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗС України, в тому числі в районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів", - повідомили в СБУ.

Агента ФСБ затримали поблизу військової частини при спробі передачі зібраних розвідданих.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ФСБ Росії завербувало трьох жителів Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Російські спецслужби намагалися отримати актуальні відомості про місця розташування, дислокованих в Сумській області військових частин.

Також повідомлялося, що СБУ встановила, що представники "Міністерства державної безпеки ЛНР" намагалися завербувати посадова особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України. Його змусили підписати таємну угоду про співробітництво.