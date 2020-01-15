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Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста Украины

Новости » Общество     15.01.2020 - 13:18
Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста Украины
Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Его заставили подписать тайное соглашение о сотрудничестве

Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что представители "Министерства государственной безопасности ЛНР" пытались завербовать должностное лицо структурного подразделения Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновника задержали во время его поездки в временно оккупированный Луганск.

Боевиков заинтересовал не только факт работы юриста в государственной структуре, но и то что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "спецслужбы" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

В настоящее время мужчина дал подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Ранее контрразведчики СБУ разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший полицейский, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

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