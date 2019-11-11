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СБУ разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" на растрате более 50 млн грн

Новости » Общество     11.11.2019 - 16:23
СБУ разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" на растрате более 50 млн грн
Фото: вокзал (РБК-Украина)

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" на хищении более 50 млн грн общества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что бывший руководитель регионального филиала "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

"Действия бывшего чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, бывшему чиновнику объявлено о подозрении.

Напомним, в деле, связанном со злоупотреблением на "Укрзализныце" было сообщено о подозрении 8 лицам.

Также РБК-Украина сообщало, что с начала 2019 года "Укрзализныця" заменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания".

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