СБУ разоблачила производство поддельных лекарств на более 5 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

"Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, были изъяты лекарственные средства, по предварительным оценкам, стоимостью более 5 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об осуществлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

Фото: производство фальсификата (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР". Незаконную легализацию боевиков и россиян организовала жительница Донецкой области.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области СБУ заблокировала незаконную добычу полезных ископаемых. В частности, одна из частных компаний с 2016 года незаконно добывала песок, чем нанесла ущерб государству на 50 млн гривен.