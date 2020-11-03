СБУ разоблачила продажу авиакомплектующих с оборонного предприятия

Из стратегического предприятия систематически разворовывали авиционные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что схема была организована владельцами российской авиакомпании. Посредники, среди которых и должностные лица стратегического предприятия, крали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8, "Ми-17" и их модификаций.

Украденную продукцию вывозили за границу в обход таможенного контроля. По подделанным документам, ее продавали оборонным компаниям.

Оперативники СБУ провели операцию, в ходе которой задержали фигурантов дела во время попытки продать авиадвигатель за 980 тысяч долларов. Этот двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

Во время обысков в офисах украинских посредников и по месту жительства фигурантов были изъяты запчасти к вертолетам "Ми-2" и "Ми-8", а также черновики с подтверждением деятельности.

СБУ задержала начальника отдела стратегического предприятия и сообщила о подозрении в расхищении имущества путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается следствие для поиска всех участников схемы.

Сегодня также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более 200 млн гривен.

Напомним, СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более 110 млн гривен.