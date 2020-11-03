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СБУ викрила продаж авіакомплектуючих з оборонного підприємства

Автор: Роман Тверденко

Зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авиционные комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії та колишнього СНД.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що схема була організована власниками російської авіакомпанії. Посередники, серед яких і посадові особи стратегічного підприємства, крали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для вертольотів "Мі-2", "Мі-8, Мі-17" та їх модифікацій.

Вкрадену продукцію вивозили за кордон в обхід митного контролю. По підробленим документам, її продавали оборонним компаніям.

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Оперативники СБУ провели операцію, в ході якої затримали фігурантів справи під час спроби продати авіадвигун за 980 тисяч доларів. Цей двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові вертольоти.

Під час обшуків в офісах українських посередників і за місцем проживання фігурантів було вилучено запчастини до вертольотів "Мі-2" і "Мі-8", а також чернетки з підтвердженням діяльності.

СБУ затримала начальника відділу стратегічного підприємства і повідомила про підозру у розкраданні майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває слідство для пошуку всіх учасників схеми.

Сьогодні також повідомлялося, що Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва понад 110 млн гривень.

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