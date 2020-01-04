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СБУ разоблачила правоохранителей в шпионаже для иностранных дипмиссий

Новости » Общество     04.01.2020 - 17:26
СБУ разоблачила правоохранителей в шпионаже для иностранных дипмиссий
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Сотрудники полиции и СБУ сбывали информацию иностранным дипмиссиям

Подразделение кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) уличило бывших и действующих правоохранителей на сбыте незаконно полученной информации представителям иностранных дипломатических миссий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Так, спецслужба прекратила деятельность назаконно организованной группировки "международных детективов", которая занималась сбытом информации, полученной во время проведения незаконных мероприятий, представителям иностранных дипмиссий.

Отмечается, что в состав выкрытой группировки входили бывшие и действующие сотрудники Национальной полиции и СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили в 2019 году шестерых шпионов, которые работали под прикрытием иностранных дипломатических представительств. Все задержанные лица стали в Украине персонами нон грата. Среди них российский консул-советник, который собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины.

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов рассказал, что спецслужба открыла 69 уголовных дел по линии контрразведки, касающиеся разоблачения шпионов, агентов вражеских спецслужб и государственной измены. В частности, в 9 делах о госизмене уже есть решение суда.

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