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СБУ викрила правоохоронців у шпигунстві для іноземних дипмісій

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 17:26
СБУ викрила правоохоронців у шпигунстві для іноземних дипмісій
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Співробітники поліції та СБУ збували інформацію іноземним дипмісіям

Підрозділ кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) викрив колишніх та діючих правоохоронців на збуті незаконно отриманої інформації представникам іноземних дипломатичних місій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

Так, спецслужба припинила діяльність назаконно організованого угрупування "міжнародних детективів", яке займалося збутом інформації, отриманої під час проведення незаконних заходів, представникам іноземних дипмісій.

Зазначається, що до складу викритого угрупування входили колишні та діючі співробітники Національної поліції та СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ викрили в 2019 році шістьох шпигунів, що працювали під прикриттям іноземних дипломатичних представництв. Всі викриті особи стали в Україні персонами нон грата. Серед них російський консул-радник, який збирав інформацію про стан Збройних сил України.

Крім того, голова СБУ Іван Баканов розповів, що спецслужба відкрила 69 кримінальних справ по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Зокрема, у 9 справах про держзраду вже є рішення суду.

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